سعر Polywhale (KRILL)
سعر Polywhale (KRILL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KRILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polywhale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.93
- تغيير سعر Polywhale خلال اليوم هو -1.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Polywhale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polywhale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polywhale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polywhale مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.26%
|30 يوم
|$ 0
|+12.86%
|60 يوم
|$ 0
|+13.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polywhale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-1.26%
+0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Polywhale is the first and largest decentralised yield farm on Matic. We are attempting to create a perpetually deflating token, KRILL. We are also helping to grow the matic ecosystem by bringing high and sustainable APR's on crypto assets. Our goal is to create a suitable and easy to navigate environment for people looking to yield farm.
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