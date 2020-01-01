توكنوميكس PolyShield (SHI3LD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PolyShield (SHI3LD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PolyShield (SHI3LD) SHI3LD is the native token of the PolyShield.Finance ecosystem. SHI3LD is an inflationary token with an initial supply of 1,000 (Only 1,000 SHI3LD tokens were initially minted for farm generation purposes). The PolyShield Masterchef smart contract is programmed to start minting SHI3LD on the predetermined genesis block. الموقع الرسمي: https://polyshield.finance/ اشتر SHI3LD الآن!

توكنوميكس PolyShield (SHI3LD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PolyShield (SHI3LD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 8.93K $ 8.93K $ 8.93K العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 أعلى مستوى على الإطلاق: $ 90.38 $ 90.38 $ 90.38 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00023971 $ 0.00023971 $ 0.00023971 معرفة المزيد عن سعر PolyShield (SHI3LD)

توكنوميكس PolyShield (SHI3LD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PolyShield (SHI3LD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHI3LD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHI3LD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHI3LD، استكشف السعر المباشر لتوكن SHI3LD!

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