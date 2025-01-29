سعر PolyShield (SHI3LD)
سعر PolyShield (SHI3LD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHI3LD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PolyShield الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.56
- تغيير سعر PolyShield خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PolyShield مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PolyShield مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PolyShield مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PolyShield مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|-6.98%
|60 يوم
|$ 0
|-15.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PolyShield: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.71%
-3.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHI3LD is the native token of the PolyShield.Finance ecosystem. SHI3LD is an inflationary token with an initial supply of 1,000 (Only 1,000 SHI3LD tokens were initially minted for farm generation purposes). The PolyShield Masterchef smart contract is programmed to start minting SHI3LD on the predetermined genesis block.
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