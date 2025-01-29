سعر PolyPup (PUP)
سعر PolyPup (PUP) المباشر لليوم هو USD 0.146217. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PolyPup الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.32
- تغيير سعر PolyPup خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PolyPup مقابل USD هو $ -0.0002171122137441 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PolyPup مقابل USD هو $ -0.0042591696 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PolyPup مقابل USD هو $ -0.0118454631 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PolyPup مقابل USD هو $ +0.007347997194546 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002171122137441
|-0.14%
|30 يوم
|$ -0.0042591696
|-2.91%
|60 يوم
|$ -0.0118454631
|-8.10%
|90 يوم
|$ +0.007347997194546
|+5.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PolyPup: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.14%
-1.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PolyPup Finance is a new DeFi project on Polygon featuring a deflationary token model with a maximum supply of 31,000 PUP tokens.
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|1 PUP إلى AUD
A$0.2339472
|1 PUP إلى GBP
￡0.1169736
|1 PUP إلى EUR
€0.14036832
|1 PUP إلى USD
$0.146217
|1 PUP إلى MYR
RM0.64189263
|1 PUP إلى TRY
₺5.23018209
|1 PUP إلى JPY
¥22.71773529
|1 PUP إلى RUB
₽14.41845837
|1 PUP إلى INR
₹12.65508135
|1 PUP إلى IDR
Rp2,358.33837951
|1 PUP إلى PHP
₱8.53761063
|1 PUP إلى EGP
￡E.7.34301774
|1 PUP إلى BRL
R$0.85683162
|1 PUP إلى CAD
C$0.21055248
|1 PUP إلى BDT
৳17.7507438
|1 PUP إلى NGN
₦227.04429543
|1 PUP إلى UAH
₴6.14403834
|1 PUP إلى VES
Bs8.334369
|1 PUP إلى PKR
Rs40.73898054
|1 PUP إلى KZT
₸75.48598842
|1 PUP إلى THB
฿4.92897507
|1 PUP إلى TWD
NT$4.79884194
|1 PUP إلى CHF
Fr0.1315953
|1 PUP إلى HKD
HK$1.13903043
|1 PUP إلى MAD
.د.م1.46217