سعر Polymesh (POLYX)
سعر Polymesh (POLYX) المباشر لليوم هو USD 0.274871. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 306.86M. يتم تحديث سعر POLYX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polymesh الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.42M
- تغيير سعر Polymesh خلال اليوم هو +6.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.12B
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خلال اليوم، كان سعر Polymesh مقابل USD هو $ +0.01576938 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polymesh مقابل USD هو $ -0.0425487663 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polymesh مقابل USD هو $ +0.0385107189 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polymesh مقابل USD هو $ +0.0112621413808859 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01576938
|+6.09%
|30 يوم
|$ -0.0425487663
|-15.47%
|60 يوم
|$ +0.0385107189
|+14.01%
|90 يوم
|$ +0.0112621413808859
|+4.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polymesh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.90%
+6.09%
-21.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Polymesh is an institutional-grade permissioned blockchain built specifically for regulated assets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving the challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement. Polymesh is built on the Substrate framework and uses a Nominated Proof of Stake Consensus algorithm.
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