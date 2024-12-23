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سعر Polymesh (POLYX) المباشر لليوم هو USD 0.274871 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 306.86M . يتم تحديث سعر POLYX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polymesh الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.42M - تغيير سعر Polymesh خلال اليوم هو +6.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.12B

أداء سعر Polymesh (POLYX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polymesh مقابل USD هو $ +0.01576938 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polymesh مقابل USD هو $ -0.0425487663 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polymesh مقابل USD هو $ +0.0385107189 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polymesh مقابل USD هو $ +0.0112621413808859 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01576938 +6.09% 30 يوم $ -0.0425487663 -15.47% 60 يوم $ +0.0385107189 +14.01% 90 يوم $ +0.0112621413808859 +4.27%

تحليل سعر Polymesh (POLYX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polymesh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.257225$ 0.257225 $ 0.257225 24 ساعة مرتفع $ 0.287849$ 0.287849 $ 0.287849 عالية طوال الوقت $ 0.748771$ 0.748771 $ 0.748771 تغير السعر (1 ساعة) +0.90% تغير السعر (1يوم) +6.09% تغير السعر (7 أيام) -21.44%

معلومات سوق Polymesh (POLYX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: