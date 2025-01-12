سعر Polylastic (POLX)
سعر Polylastic (POLX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.62K. يتم تحديث سعر POLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polylastic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 195.56
- تغيير سعر Polylastic خلال اليوم هو +16.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 79.18B
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خلال اليوم، كان سعر Polylastic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polylastic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polylastic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polylastic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.54%
|30 يوم
|$ 0
|+1.90%
|60 يوم
|$ 0
|+10.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polylastic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+16.54%
-16.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Polylastic (POLX) Aggregator is a purposefully staked, curated basket of assets that tracks and represents the synthetic asset space and the future of money—ranging from EFi (Elastic Finance) to perpetual swaps. The direct-staking of the POLX token is used to signal community support that is designed to identify and exploit opportunities in these burgeoning markets.
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