سعر PolygonFarm Finance (SPADE)
سعر PolygonFarm Finance (SPADE) المباشر لليوم هو USD 0.00973363. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPADE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PolygonFarm Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.93
- تغيير سعر PolygonFarm Finance خلال اليوم هو -2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PolygonFarm Finance مقابل USD هو $ -0.000228760180860715 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PolygonFarm Finance مقابل USD هو $ -0.0006465417 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PolygonFarm Finance مقابل USD هو $ -0.0022387553 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PolygonFarm Finance مقابل USD هو $ +0.001639043450868077 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000228760180860715
|-2.29%
|30 يوم
|$ -0.0006465417
|-6.64%
|60 يوم
|$ -0.0022387553
|-23.00%
|90 يوم
|$ +0.001639043450868077
|+20.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PolygonFarm Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
-2.29%
-4.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PolygonFarm Finance is a next-generation Stable yield farming protocol on the Polygon Network with lots of unique and creative features which make sure that our SPADE Token stays stable over the long term which will assure stable APR / Earning for all users. SPADE token has very limited supply of Maximum 500,000. Users can Farm on PolygonFarm Finance to earn SPAID token Rewards.
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