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سعر PolygonFarm Finance (SPADE) المباشر لليوم هو USD 0.00973363 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SPADE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PolygonFarm Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.93 - تغيير سعر PolygonFarm Finance خلال اليوم هو -2.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PolygonFarm Finance (SPADE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PolygonFarm Finance مقابل USD هو $ -0.000228760180860715 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PolygonFarm Finance مقابل USD هو $ -0.0006465417 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PolygonFarm Finance مقابل USD هو $ -0.0022387553 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PolygonFarm Finance مقابل USD هو $ +0.001639043450868077 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000228760180860715 -2.29% 30 يوم $ -0.0006465417 -6.64% 60 يوم $ -0.0022387553 -23.00% 90 يوم $ +0.001639043450868077 +20.25%

تحليل سعر PolygonFarm Finance (SPADE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PolygonFarm Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0095507$ 0.0095507 $ 0.0095507 24 ساعة مرتفع $ 0.00996935$ 0.00996935 $ 0.00996935 عالية طوال الوقت $ 33.4$ 33.4 $ 33.4 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) -2.29% تغير السعر (7 أيام) -4.69%

معلومات سوق PolygonFarm Finance (SPADE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: