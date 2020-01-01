توكنوميكس Polygon (MATIC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Polygon (MATIC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Polygon (MATIC) Polygon (Previously Matic Network) is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications. Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a full-fledged multi-chain system (aka Internet of Blockchains). This multi-chain system is akin to other ones such as Polkadot, Cosmos, Avalanche etc with the advantages of Ethereum’s security, vibrant ecosystem and openness. Nothing will change for the existing ecosystem built on the Plasma-POS chain. With Polygon, new features are being built around the existing proven technology to expand the ability to cater to diverse needs from the developer ecosystem. Polygon will continue to develop the core technology so that it can scale to a larger ecosystem. The $MATIC token will continue to exist and will play an increasingly important role, securing the system and enabling governance. الموقع الرسمي: https://polygon.technology/ الوثيقة البيضاء: https://polygon.technology/lightpaper-polygon.pdf اشتر MATIC الآن!

توكنوميكس Polygon (MATIC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Polygon (MATIC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 297.79M $ 297.79M $ 297.79M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.92 $ 2.92 $ 2.92 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00314376 $ 0.00314376 $ 0.00314376 السعر الحالي: $ 0.206066 $ 0.206066 $ 0.206066 معرفة المزيد عن سعر Polygon (MATIC)

توكنوميكس Polygon (MATIC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Polygon (MATIC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MATIC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MATIC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MATIC، استكشف السعر المباشر لتوكن MATIC!

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