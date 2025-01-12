سعر POLYGON MASCOT (POLY)
سعر POLYGON MASCOT (POLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.12K. يتم تحديث سعر POLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POLYGON MASCOT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 240.94
- تغيير سعر POLYGON MASCOT خلال اليوم هو -5.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.83M
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خلال اليوم، كان سعر POLYGON MASCOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POLYGON MASCOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POLYGON MASCOT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POLYGON MASCOT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.62%
|30 يوم
|$ 0
|-27.48%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر POLYGON MASCOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-5.62%
-20.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We have launched $POLY the Polygon Mascot. X is full of mascots now, there was Lester from Litecoin that reached 160mil. And now there is poly the polygon mascot, we are a memecoin and we want to be the mascot of polygon on solana. All we want to do is keep increasing our exposure. We have been seen by polygon official handle. And they liked our tweet on our main official account. We are now starting to process listings starting for CG and CMC, after that our next goal is start finishing talks and get deals with tier 2 BitMart and Lbit Cexs. Crypto X has already posted about us and we are lining up more KOLs to keep increasing our reach.
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