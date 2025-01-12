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سعر POLYGON MASCOT (POLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.12K . يتم تحديث سعر POLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق POLYGON MASCOT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 240.94 - تغيير سعر POLYGON MASCOT خلال اليوم هو -5.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.83M

أداء سعر POLYGON MASCOT (POLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر POLYGON MASCOT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر POLYGON MASCOT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر POLYGON MASCOT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر POLYGON MASCOT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.62% 30 يوم $ 0 -27.48% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر POLYGON MASCOT (POLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر POLYGON MASCOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -5.62% تغير السعر (7 أيام) -20.43%

معلومات سوق POLYGON MASCOT (POLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: