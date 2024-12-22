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سعر Polygon (MATIC) المباشر لليوم هو USD 0.475726 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 919.41M . يتم تحديث سعر MATIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polygon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.53M - تغيير سعر Polygon خلال اليوم هو -8.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.93B

أداء سعر Polygon (MATIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polygon مقابل USD هو $ -0.0414420992323395 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polygon مقابل USD هو $ +0.0129378918 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polygon مقابل USD هو $ +0.1476945124 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polygon مقابل USD هو $ +0.0740847524226581 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0414420992323395 -8.01% 30 يوم $ +0.0129378918 +2.72% 60 يوم $ +0.1476945124 +31.05% 90 يوم $ +0.0740847524226581 +18.45%

تحليل سعر Polygon (MATIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polygon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.46276$ 0.46276 $ 0.46276 24 ساعة مرتفع $ 0.521742$ 0.521742 $ 0.521742 عالية طوال الوقت $ 2.92$ 2.92 $ 2.92 تغير السعر (1 ساعة) +1.15% تغير السعر (1يوم) -8.01% تغير السعر (7 أيام) -19.93%

معلومات سوق Polygon (MATIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: