سعر PolyGold (POLYGOLD)
سعر PolyGold (POLYGOLD) المباشر لليوم هو USD 0.11061. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POLYGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PolyGold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.68
- تغيير سعر PolyGold خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PolyGold مقابل USD هو $ +0.00023821 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PolyGold مقابل USD هو $ -0.0058913319 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PolyGold مقابل USD هو $ -0.0083263004 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PolyGold مقابل USD هو $ +0.00551779165132602 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00023821
|+0.22%
|30 يوم
|$ -0.0058913319
|-5.32%
|60 يوم
|$ -0.0083263004
|-7.52%
|90 يوم
|$ +0.00551779165132602
|+5.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PolyGold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+0.22%
-1.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
An innovative cryptocurrency investment and yield farming platform built on the Polygon/Matic chain that seeks to create an ecosystem with sustainable, long-term growth.
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