سعر PolyCub (POLYCUB)
سعر PolyCub (POLYCUB) المباشر لليوم هو USD 0.00289544. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POLYCUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PolyCub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.27
- تغيير سعر PolyCub خلال اليوم هو +0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PolyCub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PolyCub مقابل USD هو $ +0.0000217650 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PolyCub مقابل USD هو $ +0.0001600457 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PolyCub مقابل USD هو $ +0.0002621615063414773 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.91%
|30 يوم
|$ +0.0000217650
|+0.75%
|60 يوم
|$ +0.0001600457
|+5.53%
|90 يوم
|$ +0.0002621615063414773
|+9.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PolyCub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+0.91%
+0.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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