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سعر Polycat Finance (FISH) المباشر لليوم هو USD 0.097541 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FISH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polycat Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.94K - تغيير سعر Polycat Finance خلال اليوم هو +31.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Polycat Finance (FISH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polycat Finance مقابل USD هو $ +0.02323548 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polycat Finance مقابل USD هو $ -0.0430792167 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polycat Finance مقابل USD هو $ -0.0531791288 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polycat Finance مقابل USD هو $ -0.06484728673447528 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02323548 +31.27% 30 يوم $ -0.0430792167 -44.16% 60 يوم $ -0.0531791288 -54.51% 90 يوم $ -0.06484728673447528 -39.93%

تحليل سعر Polycat Finance (FISH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polycat Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.072948$ 0.072948 $ 0.072948 24 ساعة مرتفع $ 0.098353$ 0.098353 $ 0.098353 عالية طوال الوقت $ 64.91$ 64.91 $ 64.91 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) +31.27% تغير السعر (7 أيام) -45.14%

معلومات سوق Polycat Finance (FISH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: