سعر Polter (POLTER)
سعر Polter (POLTER) المباشر لليوم هو USD 0.02578848. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.19M. يتم تحديث سعر POLTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Polter خلال اليوم هو -21.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 83.22M
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خلال اليوم، كان سعر Polter مقابل USD هو $ -0.00715588301341645 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polter مقابل USD هو $ +0.1871306675 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polter مقابل USD هو $ +0.1209188534 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polter مقابل USD هو $ +0.0221668298936191366 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00715588301341645
|-21.72%
|30 يوم
|$ +0.1871306675
|+725.64%
|60 يوم
|$ +0.1209188534
|+468.89%
|90 يوم
|$ +0.0221668298936191366
|+612.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.28%
-21.72%
-57.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform.
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