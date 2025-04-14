احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POLTER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POLTER.

سعر Polter (POLTER) المباشر لليوم هو USD 0.02578848 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.19M . يتم تحديث سعر POLTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Polter خلال اليوم هو -21.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 83.22M

أداء سعر Polter (POLTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polter مقابل USD هو $ -0.00715588301341645 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polter مقابل USD هو $ +0.1871306675 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polter مقابل USD هو $ +0.1209188534 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polter مقابل USD هو $ +0.0221668298936191366 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00715588301341645 -21.72% 30 يوم $ +0.1871306675 +725.64% 60 يوم $ +0.1209188534 +468.89% 90 يوم $ +0.0221668298936191366 +612.06%

تحليل سعر Polter (POLTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02550772$ 0.02550772 $ 0.02550772 24 ساعة مرتفع $ 0.03456553$ 0.03456553 $ 0.03456553 عالية طوال الوقت $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 تغير السعر (1 ساعة) -2.28% تغير السعر (1يوم) -21.72% تغير السعر (7 أيام) -57.65%

معلومات سوق Polter (POLTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: