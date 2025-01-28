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سعر Polly Finance (POLLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POLLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polly Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.83 - تغيير سعر Polly Finance خلال اليوم هو +2.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Polly Finance (POLLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polly Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polly Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polly Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polly Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.51% 30 يوم $ 0 -19.45% 60 يوم $ 0 -10.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Polly Finance (POLLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polly Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02257875$ 0.02257875 $ 0.02257875 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) +2.51% تغير السعر (7 أيام) -15.42%

معلومات سوق Polly Finance (POLLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: