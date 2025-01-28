سعر Polly DeFi Nest (NDEFI)
سعر Polly DeFi Nest (NDEFI) المباشر لليوم هو USD 8.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NDEFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polly DeFi Nest الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.63
- تغيير سعر Polly DeFi Nest خلال اليوم هو +3.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Polly DeFi Nest مقابل USD هو $ +0.293529 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polly DeFi Nest مقابل USD هو $ -0.4622599450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polly DeFi Nest مقابل USD هو $ +4.0619549700 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polly DeFi Nest مقابل USD هو $ +4.2909549223381207 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.293529
|+3.71%
|30 يوم
|$ -0.4622599450
|-5.63%
|60 يوم
|$ +4.0619549700
|+49.48%
|90 يوم
|$ +4.2909549223381207
|+109.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polly DeFi Nest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.41%
+3.71%
-0.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PollyFinance's nDEFI Nest is an automated, decentralized and non-custodial basket of tokens consisting of leading projects and protocols in the DeFi ecosystem. This "Nest" allows users to manage broad exposure to the key building blocks of the future of finance all while holding one token. The Nest system that holds these underlying tokens automatically allocates them to top farming opportunities so a users Nest can continue to grow, all while holding tokens across key projects in infrastructure, lending markets, decentralized exchanges, synthetics and yield aggregators. The Polly Finance nDEFI Nest values, allocations, reweighting and farming strategies are set by decentralized governance as voted on by the community.
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