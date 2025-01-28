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سعر Polly DeFi Nest (NDEFI) المباشر لليوم هو USD 8.21 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NDEFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polly DeFi Nest الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 174.63 - تغيير سعر Polly DeFi Nest خلال اليوم هو +3.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Polly DeFi Nest (NDEFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polly DeFi Nest مقابل USD هو $ +0.293529 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polly DeFi Nest مقابل USD هو $ -0.4622599450 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polly DeFi Nest مقابل USD هو $ +4.0619549700 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polly DeFi Nest مقابل USD هو $ +4.2909549223381207 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.293529 +3.71% 30 يوم $ -0.4622599450 -5.63% 60 يوم $ +4.0619549700 +49.48% 90 يوم $ +4.2909549223381207 +109.49%

تحليل سعر Polly DeFi Nest (NDEFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polly DeFi Nest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 7.85$ 7.85 $ 7.85 24 ساعة مرتفع $ 8.27$ 8.27 $ 8.27 عالية طوال الوقت $ 15.3$ 15.3 $ 15.3 تغير السعر (1 ساعة) -0.41% تغير السعر (1يوم) +3.71% تغير السعر (7 أيام) -0.26%

معلومات سوق Polly DeFi Nest (NDEFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: