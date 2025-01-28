سعر Pollux Coin (POX)
سعر Pollux Coin (POX) المباشر لليوم هو USD 0.09874. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pollux Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.32K
- تغيير سعر Pollux Coin خلال اليوم هو +6.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pollux Coin مقابل USD هو $ +0.00617346 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pollux Coin مقابل USD هو $ -0.0009149149 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pollux Coin مقابل USD هو $ +0.0116709791 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pollux Coin مقابل USD هو $ -0.0621032865081698 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00617346
|+6.67%
|30 يوم
|$ -0.0009149149
|-0.92%
|60 يوم
|$ +0.0116709791
|+11.82%
|90 يوم
|$ -0.0621032865081698
|-38.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pollux Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.07%
+6.67%
+5.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pollux coin is Blockchain-based decentralized cryptocurrency which runs on Tron Blockchain designed for the file sharing and storage of data. Where we can keep data securely in decentralized cloud storage without third party interference. There will be no issue of losing data as feared in the centralized cloud storage providers. Pollux coin holders will have multiple benefits in the future. The result is an overall cost reduction for the consumer. Pollux bringing Cloud storage on a public Blockchain network and acts as a distributed, decentralized storage facility that makes it more efficient and cost-effective.
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