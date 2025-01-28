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سعر Pollux Coin (POX) المباشر لليوم هو USD 0.09874 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pollux Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.32K - تغيير سعر Pollux Coin خلال اليوم هو +6.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pollux Coin (POX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pollux Coin مقابل USD هو $ +0.00617346 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pollux Coin مقابل USD هو $ -0.0009149149 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pollux Coin مقابل USD هو $ +0.0116709791 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pollux Coin مقابل USD هو $ -0.0621032865081698 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00617346 +6.67% 30 يوم $ -0.0009149149 -0.92% 60 يوم $ +0.0116709791 +11.82% 90 يوم $ -0.0621032865081698 -38.61%

تحليل سعر Pollux Coin (POX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pollux Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.092566$ 0.092566 $ 0.092566 24 ساعة مرتفع $ 0.109484$ 0.109484 $ 0.109484 عالية طوال الوقت $ 8.21$ 8.21 $ 8.21 تغير السعر (1 ساعة) -5.07% تغير السعر (1يوم) +6.67% تغير السعر (7 أيام) +5.79%

معلومات سوق Pollux Coin (POX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: