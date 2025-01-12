سعر PolkaWar (PWAR)
سعر PolkaWar (PWAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.23K. يتم تحديث سعر PWAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PolkaWar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 307.91
- تغيير سعر PolkaWar خلال اليوم هو +1.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 71.60M
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خلال اليوم، كان سعر PolkaWar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PolkaWar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PolkaWar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PolkaWar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.42%
|30 يوم
|$ 0
|-15.20%
|60 يوم
|$ 0
|-29.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PolkaWar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
+1.42%
-11.41%
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