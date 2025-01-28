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سعر PolkaPet World (PETS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PETS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PolkaPet World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.06 - تغيير سعر PolkaPet World خلال اليوم هو +3.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PolkaPet World (PETS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PolkaPet World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PolkaPet World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PolkaPet World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PolkaPet World مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.50% 30 يوم $ 0 -35.15% 60 يوم $ 0 -40.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PolkaPet World (PETS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PolkaPet World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +3.50% تغير السعر (7 أيام) -12.78%

معلومات سوق PolkaPet World (PETS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: