سعر Polkadex (PDEX)
سعر Polkadex (PDEX) المباشر لليوم هو USD 0.115714. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 857.31K. يتم تحديث سعر PDEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polkadex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.66K
- تغيير سعر Polkadex خلال اليوم هو +19.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.46M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PDEX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PDEX.
خلال اليوم، كان سعر Polkadex مقابل USD هو $ +0.01887245 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polkadex مقابل USD هو $ -0.0106027002 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polkadex مقابل USD هو $ +0.0325339283 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polkadex مقابل USD هو $ -0.06537799157969738 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01887245
|+19.49%
|30 يوم
|$ -0.0106027002
|-9.16%
|60 يوم
|$ +0.0325339283
|+28.12%
|90 يوم
|$ -0.06537799157969738
|-36.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polkadex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.51%
+19.49%
-18.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PDEX إلى AUD
A$0.18398526
|1 PDEX إلى GBP
￡0.09141406
|1 PDEX إلى EUR
€0.1099283
|1 PDEX إلى USD
$0.115714
|1 PDEX إلى MYR
RM0.520713
|1 PDEX إلى TRY
₺4.05808998
|1 PDEX إلى JPY
¥18.10229816
|1 PDEX إلى RUB
₽11.89424206
|1 PDEX إلى INR
₹9.82874716
|1 PDEX إلى IDR
Rp1,866.35457742
|1 PDEX إلى PHP
₱6.80745462
|1 PDEX إلى EGP
￡E.5.88752832
|1 PDEX إلى BRL
R$0.70354112
|1 PDEX إلى CAD
C$0.16547102
|1 PDEX إلى BDT
৳13.77112314
|1 PDEX إلى NGN
₦178.84640126
|1 PDEX إلى UAH
₴4.83337378
|1 PDEX إلى VES
Bs5.901414
|1 PDEX إلى PKR
Rs32.07939222
|1 PDEX إلى KZT
₸60.51957914
|1 PDEX إلى THB
฿3.9632045
|1 PDEX إلى TWD
NT$3.77574782
|1 PDEX إلى CHF
Fr0.10298546
|1 PDEX إلى HKD
HK$0.89909778
|1 PDEX إلى MAD
.د.م1.15945428