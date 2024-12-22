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سعر Polkadex (PDEX) المباشر لليوم هو USD 0.115714 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 857.31K . يتم تحديث سعر PDEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polkadex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.66K - تغيير سعر Polkadex خلال اليوم هو +19.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.46M

أداء سعر Polkadex (PDEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polkadex مقابل USD هو $ +0.01887245 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polkadex مقابل USD هو $ -0.0106027002 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polkadex مقابل USD هو $ +0.0325339283 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polkadex مقابل USD هو $ -0.06537799157969738 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01887245 +19.49% 30 يوم $ -0.0106027002 -9.16% 60 يوم $ +0.0325339283 +28.12% 90 يوم $ -0.06537799157969738 -36.10%

تحليل سعر Polkadex (PDEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polkadex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.096526$ 0.096526 $ 0.096526 24 ساعة مرتفع $ 0.127128$ 0.127128 $ 0.127128 عالية طوال الوقت $ 39.38$ 39.38 $ 39.38 تغير السعر (1 ساعة) +2.51% تغير السعر (1يوم) +19.49% تغير السعر (7 أيام) -18.49%

معلومات سوق Polkadex (PDEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: