معلومات سعر PolkaBridge (PBR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.95$ 3.95 $ 3.95 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -1.63% تغير السعر (7 أيام) -5.86% تغير السعر (7 أيام) -5.86%

سعر PolkaBridge (PBR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PBR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPBR على الإطلاق هو $ 3.95، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PBR +0.19% على مدار الساعة الماضية، -1.63% على مدار 24 ساعة، و -5.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PolkaBridge (PBR)

القيمة السوقية $ 41.65K$ 41.65K $ 41.65K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.23K$ 43.23K $ 43.23K إمداد دورة التداول 72.18M 72.18M 72.18M إجمالي العرض 74,908,197.98132327 74,908,197.98132327 74,908,197.98132327

القيمة السوقية الحالية لـ PolkaBridge هي $ 41.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PBR يبلغ 72.18M، مع إجمالي عرض 74908197.98132327. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.23K.