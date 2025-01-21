سعر Politickle (TICKL)
سعر Politickle (TICKL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 389.63K. يتم تحديث سعر TICKL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Politickle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.02K
- تغيير سعر Politickle خلال اليوم هو +40.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.76M
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خلال اليوم، كان سعر Politickle مقابل USD هو $ +0.00011367 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Politickle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Politickle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Politickle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011367
|+40.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Politickle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.72%
+40.70%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Politickle is an AI-driven platform that redefines how we engage with the news. Combining sharp political satire with witty cartoons and viral memes, it takes the chaos of today's headlines and transforms them into digestible, laugh-out-loud commentary. With a focus on exposing the absurdities of modern politics, culture, and media, Politickle aims to entertain, inform, and spark conversations. More than just a satirical news brand, Politickle is a movement for critical thinking and humor in a world often bogged down by noise and bias. Leveraging cutting-edge AI tools, it crafts timely content that resonates with a millennial audience hungry for smart, irreverent takes on current events. From hilarious memes to biting commentary, Politickle delivers the punchline we all need to navigate the nonsense.
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