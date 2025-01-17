سعر Poldo (POLDO)
سعر Poldo (POLDO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POLDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Poldo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.04
- تغيير سعر Poldo خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Poldo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poldo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poldo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poldo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-10.21%
|60 يوم
|$ 0
|+13.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Poldo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ABOUT POLDOPOLY Poldo tirelessly collaborated with developers, fostering innovation and advocating for the unique advantages of the Polygon network. Through strategic alliances and community outreach, Poldo ignited a revitalization, transforming Polygon into a vibrant and bustling ecosystem. The crypto dog’s unwavering commitment not only saved Polygon from the brink of obscurity but also instilled a renewed sense of pride in the entire chain. WHY POLDO? Poldo’s journey serves as a testament to the transformative power of individual dedication within the blockchain landscape. As the crypto dog continues to lead Polygon to new heights, its story becomes a symbol of inspiration for the crypto community, demonstrating the impact that a determined and forward-thinking figure can have in shaping the destiny of a blockchain network. Community-Centric Approach We value community engagement and collaboration. Poldo's efforts were not in isolation but in partnership with developers, allies, and enthusiasts. Join us to be part of a vibrant and supportive community. 1/1 Tax & Liquidity Burned
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