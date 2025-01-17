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سعر PolarFighters (PFT)

USD

مخطط سعر PolarFighters (PFT) المباشر

$0.386814
$0.386814$0.386814
-9.50%(1D)

سعر PolarFighters (PFT) لليوم

سعر PolarFighters (PFT) المباشر لليوم هو USD 0.386814. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PolarFighters الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.88K
- تغيير سعر PolarFighters خلال اليوم هو -9.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر PolarFighters (PFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PolarFighters مقابل USD هو $ -0.0408460755169936 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PolarFighters مقابل USD هو $ -0.2340536472 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PolarFighters مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PolarFighters مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0408460755169936-9.55%
30 يوم$ -0.2340536472-60.50%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر PolarFighters (PFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PolarFighters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.378586
$ 0.378586$ 0.378586

$ 0.44999
$ 0.44999$ 0.44999

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

-0.29%

-9.55%

-12.08%

معلومات سوق PolarFighters (PFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 32.88K
$ 32.88K$ 32.88K

0.00
0.00 0.00

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المصدر PolarFighters (PFT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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عملة PFT إلى العملات المحلية

1 PFT إلى AUD
A$0.62277054
1 PFT إلى GBP
0.31331934
1 PFT إلى EUR
0.37520958
1 PFT إلى USD
$0.386814
1 PFT إلى MYR
RM1.740663
1 PFT إلى TRY
13.74350142
1 PFT إلى JPY
¥60.22307166
1 PFT إلى RUB
40.08166668
1 PFT إلى INR
33.49035612
1 PFT إلى IDR
Rp6,341.21210016
1 PFT إلى PHP
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C$0.55701216
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