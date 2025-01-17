سعر PolarFighters (PFT)
سعر PolarFighters (PFT) المباشر لليوم هو USD 0.386814. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PolarFighters الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.88K
- تغيير سعر PolarFighters خلال اليوم هو -9.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PolarFighters مقابل USD هو $ -0.0408460755169936 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PolarFighters مقابل USD هو $ -0.2340536472 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PolarFighters مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PolarFighters مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0408460755169936
|-9.55%
|30 يوم
|$ -0.2340536472
|-60.50%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PolarFighters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-9.55%
-12.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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