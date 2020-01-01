توكنوميكس Polar Inu (POLAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Polar Inu (POLAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Polar Inu (POLAR) Polar Inu (POLAR) Polar Inu (POLAR) Solana PumpFun Relaunch Polar Inu is a pioneering DeFi project built on the Solana blockchain, inspired by Polar, a resilient 9.5-year-old Siberian Husky. Our mission is to raise awareness for Polar’s medical treatments through innovative blockchain solutions and community engagement. By leveraging the power of decentralized finance, we aim to set a new standard of care for canines with cancer while fostering a supportive, transparent, and engaged global community. Join us in this special Solana PumpFun Relaunch FairLaunch Edition and be a part of our journey to make a difference! 🌟🐾❄️ Airdrop Note: 5% of the total supply (50,000,000 $POLAR) will be allocated to OG holders and early contributors. Your early support is invaluable to us! الموقع الرسمي: https://www.polarinu.xyz الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1z3-cAcxXg9nAWXb9VCcZm2na-UGd154U/view اشتر POLAR الآن!

توكنوميكس Polar Inu (POLAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Polar Inu (POLAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.16K $ 7.16K $ 7.16K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.16K $ 7.16K $ 7.16K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Polar Inu (POLAR)

توكنوميكس Polar Inu (POLAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Polar Inu (POLAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POLAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POLAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POLAR، استكشف السعر المباشر لتوكن POLAR!

توقعات سعر POLAR هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه POLAR؟ تجمع صفحة توقعات أسعار POLAR الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر POLAR الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!