سعر Polar Inu (POLAR)
سعر Polar Inu (POLAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.92K. يتم تحديث سعر POLAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polar Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.81K
- تغيير سعر Polar Inu خلال اليوم هو -3.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Polar Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polar Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polar Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polar Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.53%
|30 يوم
|$ 0
|-32.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polar Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.66%
-3.53%
-14.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Polar Inu (POLAR) Polar Inu (POLAR) Solana PumpFun Relaunch Polar Inu is a pioneering DeFi project built on the Solana blockchain, inspired by Polar, a resilient 9.5-year-old Siberian Husky. Our mission is to raise awareness for Polar’s medical treatments through innovative blockchain solutions and community engagement. By leveraging the power of decentralized finance, we aim to set a new standard of care for canines with cancer while fostering a supportive, transparent, and engaged global community. Join us in this special Solana PumpFun Relaunch FairLaunch Edition and be a part of our journey to make a difference! 🌟🐾❄️ Airdrop Note: 5% of the total supply (50,000,000 $POLAR) will be allocated to OG holders and early contributors. Your early support is invaluable to us!
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