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سعر Polar Inu (POLAR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.92K . يتم تحديث سعر POLAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polar Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.81K - تغيير سعر Polar Inu خلال اليوم هو -3.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Polar Inu (POLAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polar Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polar Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polar Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polar Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.53% 30 يوم $ 0 -32.26% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Polar Inu (POLAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polar Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.66% تغير السعر (1يوم) -3.53% تغير السعر (7 أيام) -14.35%

معلومات سوق Polar Inu (POLAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: