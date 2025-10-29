سعر POLAR AI المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي POLAR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر POLAR بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر POLAR AI المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي POLAR إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر POLAR بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر POLAR AI (POLAR)

السعر المباشر لـ 1 POLAR إلى USD:

$0.00014045
$0.00014045$0.00014045
+1.30%1D
مخطط أسعار POLAR AI (POLAR) المباشر
معلومات سعر POLAR AI (POLAR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
سعر POLAR AI (POLAR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول POLAR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPOLAR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير POLAR +0.01% على مدار الساعة الماضية، +1.33% على مدار 24 ساعة، و -23.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق POLAR AI (POLAR)

$ 140.45K
$ 140.45K$ 140.45K

--
----

$ 140.45K
$ 140.45K$ 140.45K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ POLAR AI هي $ 140.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POLAR يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 140.45K.

سجل سعر POLAR AI (POLAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر POLAR AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POLAR AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POLAR AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POLAR AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.33%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو POLAR AI ( POLAR )

POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر POLAR AI (USD)

كم ستكون قيمة POLAR AI (POLAR) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك POLAR AI (POLAR) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة POLAR AI.

تحقق الآن من توقعات سعر POLAR AI!

عملة POLAR إلى العملات المحلية

توكنوميكس POLAR AI (POLAR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس POLAR AI (POLAR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس POLAR والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول POLAR AI (POLAR)

كم يساوي POLAR AI (POLAR) اليوم؟
سعر POLAR المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر POLAR إلى USD الحالي؟
سعر POLAR إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ POLAR AI ؟
القيمة السوقية لعملة POLAR هي $ 140.45K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن POLAR؟
العرض المتداول لتوكن POLAR هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ POLAR؟
حقق POLAR سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ POLAR؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 POLAR.
ما هو حجم تداول POLAR؟
حجم تداول POLAR المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع POLAR هذا العام؟
قد يرتفع POLAR هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر POLAR لمزيد من التحليل المتعمق.
