احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POLA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POLA.

سعر Pola On Base (POLA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pola On Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 216.22 - تغيير سعر Pola On Base خلال اليوم هو +2.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pola On Base (POLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pola On Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pola On Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pola On Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pola On Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.10% 30 يوم $ 0 -56.62% 60 يوم $ 0 -79.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pola On Base (POLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pola On Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00906813$ 0.00906813 $ 0.00906813 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) +2.10% تغير السعر (7 أيام) +10.60%

معلومات سوق Pola On Base (POLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: