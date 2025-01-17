سعر Pola On Base (POLA)
سعر Pola On Base (POLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pola On Base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 216.22
- تغيير سعر Pola On Base خلال اليوم هو +2.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pola On Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pola On Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pola On Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pola On Base مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.10%
|30 يوم
|$ 0
|-56.62%
|60 يوم
|$ 0
|-79.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pola On Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
+2.10%
+10.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pola is a community-driven meme coin within the Base ecosystem, seeking to create a vibrant and interconnected Base community. Pola recognizes the power of memes in crypto adoption. Embracing memes encourages engagement and creativity through storytelling, and creates a strong sense of community among its users. The rapid growth of the Base ecosystem provides a strong foundation for POLA’s success, as it allows the platform to leverage the resources and expertise of other projects in the space. As the Base Chain continues to grow, so will the potential for POLA to thrive and extend its reach.
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