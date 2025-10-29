معلومات سعر POL Staked WBERA (SWBERA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 2.04 24 ساعة مرتفع $ 2.28 عالية طوال الوقت $ 6.33 أدنى سعر $ 1.93 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) +11.23% تغير السعر (7 أيام) -4.45%

سعر POL Staked WBERA (SWBERA) في الوقت الحقيقي هو $2.28. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SWBERA بين أدنى سعر $ 2.04 وأعلى سعر $ 2.28، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSWBERA على الإطلاق هو $ 6.33، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.93.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SWBERA +0.48% على مدار الساعة الماضية، +11.23% على مدار 24 ساعة، و -4.45% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق POL Staked WBERA (SWBERA)

القيمة السوقية $ 26.54M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.54M إمداد دورة التداول 11.63M إجمالي العرض 11,625,365.9647683

القيمة السوقية الحالية لـ POL Staked WBERA هي $ 26.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SWBERA يبلغ 11.63M، مع إجمالي عرض 11625365.9647683. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.54M.