توكنوميكس PokPok Golden Egg (PEGG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PokPok Golden Egg (PEGG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PokPok Golden Egg (PEGG) PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options. الموقع الرسمي: https://pokpok.io الوثيقة البيضاء: https://pokpok.gitbook.io اشتر PEGG الآن!

توكنوميكس PokPok Golden Egg (PEGG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PokPok Golden Egg (PEGG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 661.15K $ 661.15K $ 661.15K إجمالي العرض: $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M العرض المتداول: $ 8.10M $ 8.10M $ 8.10M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 865.04K $ 865.04K $ 865.04K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.81 $ 5.81 $ 5.81 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.055458 $ 0.055458 $ 0.055458 السعر الحالي: $ 0.081704 $ 0.081704 $ 0.081704 معرفة المزيد عن سعر PokPok Golden Egg (PEGG)

توكنوميكس PokPok Golden Egg (PEGG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PokPok Golden Egg (PEGG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PEGG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PEGG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PEGG، استكشف السعر المباشر لتوكن PEGG!

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