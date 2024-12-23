احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PEGG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PEGG.

سعر PokPok Golden Egg (PEGG) المباشر لليوم هو USD 2.81 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.44M . يتم تحديث سعر PEGG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PokPok Golden Egg الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.19K - تغيير سعر PokPok Golden Egg خلال اليوم هو +4.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.22M

أداء سعر PokPok Golden Egg (PEGG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PokPok Golden Egg مقابل USD هو $ +0.13052 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PokPok Golden Egg مقابل USD هو $ +1.9730836500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PokPok Golden Egg مقابل USD هو $ +5.1311979710 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PokPok Golden Egg مقابل USD هو $ +1.489813510652144 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.13052 +4.87% 30 يوم $ +1.9730836500 +70.22% 60 يوم $ +5.1311979710 +182.60% 90 يوم $ +1.489813510652144 +112.85%

تحليل سعر PokPok Golden Egg (PEGG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PokPok Golden Egg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.63$ 2.63 $ 2.63 24 ساعة مرتفع $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 عالية طوال الوقت $ 5.81$ 5.81 $ 5.81 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) +4.87% تغير السعر (7 أيام) -30.37%

معلومات سوق PokPok Golden Egg (PEGG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: