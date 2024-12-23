سعر PokPok Golden Egg (PEGG)
سعر PokPok Golden Egg (PEGG) المباشر لليوم هو USD 2.81. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.44M. يتم تحديث سعر PEGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PokPok Golden Egg الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.19K
- تغيير سعر PokPok Golden Egg خلال اليوم هو +4.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.22M
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خلال اليوم، كان سعر PokPok Golden Egg مقابل USD هو $ +0.13052 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PokPok Golden Egg مقابل USD هو $ +1.9730836500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PokPok Golden Egg مقابل USD هو $ +5.1311979710 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PokPok Golden Egg مقابل USD هو $ +1.489813510652144 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.13052
|+4.87%
|30 يوم
|$ +1.9730836500
|+70.22%
|60 يوم
|$ +5.1311979710
|+182.60%
|90 يوم
|$ +1.489813510652144
|+112.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PokPok Golden Egg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
+4.87%
-30.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.
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