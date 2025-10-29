سعر PokPok Agent Brain by Virtuals المباشر اليوم هو 0.00248724 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CTDA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CTDA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر PokPok Agent Brain by Virtuals المباشر اليوم هو 0.00248724 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CTDA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CTDA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CTDA

معلومات سعر CTDA

الموقع الرسمي لـ CTDA

اقتصاد توكن CTDA

توقعات سعر CTDA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار PokPok Agent Brain by Virtuals

سعر PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CTDA إلى USD:

$0.00248521
$0.00248521$0.00248521
-0.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:09:23 (UTC+8)

معلومات سعر PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00231277
$ 0.00231277$ 0.00231277
24 ساعة منخفض
$ 0.00287229
$ 0.00287229$ 0.00287229
24 ساعة مرتفع

$ 0.00231277
$ 0.00231277$ 0.00231277

$ 0.00287229
$ 0.00287229$ 0.00287229

$ 0.01343034
$ 0.01343034$ 0.01343034

$ 0.00120611
$ 0.00120611$ 0.00120611

+1.09%

-0.05%

+38.79%

+38.79%

سعر PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) في الوقت الحقيقي هو $0.00248724. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CTDA بين أدنى سعر $ 0.00231277 وأعلى سعر $ 0.00287229، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCTDA على الإطلاق هو $ 0.01343034، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00120611.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CTDA +1.09% على مدار الساعة الماضية، -0.05% على مدار 24 ساعة، و +38.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

$ 401.44K
$ 401.44K$ 401.44K

--
----

$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M

161.53M
161.53M 161.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PokPok Agent Brain by Virtuals هي $ 401.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CTDA يبلغ 161.53M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.49M.

سجل سعر PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PokPok Agent Brain by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PokPok Agent Brain by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0010005422 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PokPok Agent Brain by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0018144624 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PokPok Agent Brain by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.05%
30 يوم$ -0.0010005422-40.22%
60 يوم$ -0.0018144624-72.95%
90 يوم$ 0--

ما هو PokPok Agent Brain by Virtuals ( CTDA )

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر PokPok Agent Brain by Virtuals (USD)

كم ستكون قيمة PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة PokPok Agent Brain by Virtuals.

تحقق الآن من توقعات سعر PokPok Agent Brain by Virtuals!

عملة CTDA إلى العملات المحلية

توكنوميكس PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CTDA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

كم يساوي PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) اليوم؟
سعر CTDA المباشر في USD هو USD 0.00248724، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CTDA إلى USD الحالي؟
سعر CTDA إلى USD الحالي هو $ 0.00248724. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ PokPok Agent Brain by Virtuals ؟
القيمة السوقية لعملة CTDA هي $ 401.44K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CTDA؟
العرض المتداول لتوكن CTDA هو 161.53M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CTDA؟
حقق CTDA سعرًا قياسيًا قدره 0.01343034 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CTDA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00120611 CTDA.
ما هو حجم تداول CTDA؟
حجم تداول CTDA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CTDA هذا العام؟
قد يرتفع CTDA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CTDA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:09:23 (UTC+8)

تحديثات PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,035.00
$113,035.00$113,035.00

-1.40%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.58
$4,000.58$4,000.58

-2.34%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04107
$0.04107$0.04107

-11.56%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.32
$194.32$194.32

-2.30%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1959
$3.1959$3.1959

-17.14%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.58
$4,000.58$4,000.58

-2.34%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,035.00
$113,035.00$113,035.00

-1.40%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.32
$194.32$194.32

-2.30%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6520
$2.6520$2.6520

+0.60%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19370
$0.19370$0.19370

-3.03%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08552
$0.08552$0.08552

+4,176.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002869
$0.00002869$0.00002869

+341.38%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.336
$2.336$2.336

+211.46%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000470
$0.000000000000000000000470$0.000000000000000000000470

+176.47%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000182
$0.0000000182$0.0000000182

+111.62%