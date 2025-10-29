معلومات سعر PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00231277 24 ساعة مرتفع $ 0.00287229 عالية طوال الوقت $ 0.01343034 أدنى سعر $ 0.00120611 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) +38.79%

سعر PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) في الوقت الحقيقي هو $0.00248724. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CTDA بين أدنى سعر $ 0.00231277 وأعلى سعر $ 0.00287229، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCTDA على الإطلاق هو $ 0.01343034، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00120611.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CTDA +1.09% على مدار الساعة الماضية، -0.05% على مدار 24 ساعة، و +38.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

القيمة السوقية $ 401.44K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.49M إمداد دورة التداول 161.53M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PokPok Agent Brain by Virtuals هي $ 401.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CTDA يبلغ 161.53M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.49M.