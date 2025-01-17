سعر POKO (POKO)
سعر POKO (POKO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POKO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 459.02
- تغيير سعر POKO خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POKO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POKO.
خلال اليوم، كان سعر POKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POKO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.45%
|30 يوم
|$ 0
|-20.21%
|60 يوم
|$ 0
|-15.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر POKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.45%
+3.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We understand that Memecoin doesn’t have to be all about serious business. That’s why we’ve combined the excitement of $POKO with the thrill of crypto, creating a platform that’s as fun as it is profitable.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 POKO إلى AUD
A$--
|1 POKO إلى GBP
￡--
|1 POKO إلى EUR
€--
|1 POKO إلى USD
$--
|1 POKO إلى MYR
RM--
|1 POKO إلى TRY
₺--
|1 POKO إلى JPY
¥--
|1 POKO إلى RUB
₽--
|1 POKO إلى INR
₹--
|1 POKO إلى IDR
Rp--
|1 POKO إلى PHP
₱--
|1 POKO إلى EGP
￡E.--
|1 POKO إلى BRL
R$--
|1 POKO إلى CAD
C$--
|1 POKO إلى BDT
৳--
|1 POKO إلى NGN
₦--
|1 POKO إلى UAH
₴--
|1 POKO إلى VES
Bs--
|1 POKO إلى PKR
Rs--
|1 POKO إلى KZT
₸--
|1 POKO إلى THB
฿--
|1 POKO إلى TWD
NT$--
|1 POKO إلى CHF
Fr--
|1 POKO إلى HKD
HK$--
|1 POKO إلى MAD
.د.م--