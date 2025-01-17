سعر PokkyCat (POKKY)
سعر PokkyCat (POKKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POKKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PokkyCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.46
- تغيير سعر PokkyCat خلال اليوم هو +5.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PokkyCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PokkyCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PokkyCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PokkyCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.68%
|30 يوم
|$ 0
|-6.13%
|60 يوم
|$ 0
|-16.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PokkyCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+5.68%
+4.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pokky Cat is a community driven project inspired by popular stickers!
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