سعر PokerFi (POKERFI)
سعر PokerFi (POKERFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POKERFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PokerFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14K
- تغيير سعر PokerFi خلال اليوم هو +5.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PokerFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PokerFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PokerFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PokerFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.56%
|30 يوم
|$ 0
|-19.46%
|60 يوم
|$ 0
|-50.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PokerFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
+5.56%
-11.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The PokerFi Token aims to revolutionize transactions in online and live poker. It is a Token linked to the BEP20 network, binance smart chain. In the smart contract has an innovative system of passive income proportional to the number of tokens the wallet has, paid in dollars. You buy pokerfi, store them in your wallet, and for each transaction you will be paid a 6% fee, where 3% is automatically distributed every 12 hours to all wallets that have equal to or more than 35,000 coins.
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