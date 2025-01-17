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سعر Poken (PKN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PKN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Poken الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.13 - تغيير سعر Poken خلال اليوم هو +0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Poken (PKN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Poken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Poken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Poken مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Poken مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.45% 30 يوم $ 0 -20.60% 60 يوم $ 0 -45.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Poken (PKN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Poken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.077479$ 0.077479 $ 0.077479 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) +1.07%

معلومات سوق Poken (PKN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: