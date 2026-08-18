سعر POKEAHOE اليوم

السعر المباشر لمشروع POKEAHOE (POKEAHOE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POKEAHOE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POKEAHOE.

يحتل POKEAHOE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 192,082، مع عرض متداول قدره 659.94M POKEAHOE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POKEAHOE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POKEAHOE بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-5.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 405.90.

معلومات سوق POKEAHOE (POKEAHOE)

القيمة السوقية $ 192.08K$ 192.08K $ 192.08K الحجم (24 ساعة) $ 405.90$ 405.90 $ 405.90 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 242.66K$ 242.66K $ 242.66K إمداد دورة التداول 659.94M 659.94M 659.94M إجمالي العرض 983,134,510.377283 983,134,510.377283 983,134,510.377283

القيمة السوقية الحالية لـ POKEAHOE هي $ 192.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 405.90. العرض المتداول لـ POKEAHOE يبلغ 659.94M، مع إجمالي عرض 983134510.377283. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 242.66K.