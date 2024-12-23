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سعر Poison Finance (POI$ON) المباشر لليوم هو USD 0.02119394 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.31K . يتم تحديث سعر POI$ON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Poison Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 751.71 - تغيير سعر Poison Finance خلال اليوم هو +2.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.16M

أداء سعر Poison Finance (POI$ON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Poison Finance مقابل USD هو $ +0.00041475 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Poison Finance مقابل USD هو $ -0.0090603733 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Poison Finance مقابل USD هو $ +0.0006402731 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Poison Finance مقابل USD هو $ -0.008865027194502215 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00041475 +2.00% 30 يوم $ -0.0090603733 -42.74% 60 يوم $ +0.0006402731 +3.02% 90 يوم $ -0.008865027194502215 -29.49%

تحليل سعر Poison Finance (POI$ON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Poison Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02062426$ 0.02062426 $ 0.02062426 24 ساعة مرتفع $ 0.02151197$ 0.02151197 $ 0.02151197 عالية طوال الوقت $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.00% تغير السعر (7 أيام) -28.44%

معلومات سوق Poison Finance (POI$ON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: