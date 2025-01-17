سعر Points on Solana (POINTS)
سعر Points on Solana (POINTS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POINTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Points on Solana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.44
- تغيير سعر Points on Solana خلال اليوم هو +1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Points on Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Points on Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Points on Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Points on Solana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.35%
|30 يوم
|$ 0
|-4.18%
|60 يوم
|$ 0
|-17.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Points on Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+1.35%
-3.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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