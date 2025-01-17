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سعر Points on Solana (POINTS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POINTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Points on Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.44 - تغيير سعر Points on Solana خلال اليوم هو +1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Points on Solana (POINTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Points on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Points on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Points on Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Points on Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.35% 30 يوم $ 0 -4.18% 60 يوم $ 0 -17.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Points on Solana (POINTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Points on Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +1.35% تغير السعر (7 أيام) -3.07%

معلومات سوق Points on Solana (POINTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: