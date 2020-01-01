توكنوميكس Pog Coin (POGS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pog Coin (POGS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pog Coin (POGS) POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games. الموقع الرسمي: https://explore.pogdigital.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf اشتر POGS الآن!

توكنوميكس Pog Coin (POGS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pog Coin (POGS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04968455 $ 0.04968455 $ 0.04968455 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00162792 $ 0.00162792 $ 0.00162792 معرفة المزيد عن سعر Pog Coin (POGS)

توكنوميكس Pog Coin (POGS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pog Coin (POGS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POGS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POGS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POGS، استكشف السعر المباشر لتوكن POGS!

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