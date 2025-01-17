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سعر Pog Coin (POGS) المباشر لليوم هو USD 0.00260172 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POGS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pog Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.66K - تغيير سعر Pog Coin خلال اليوم هو -1.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pog Coin (POGS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pog Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pog Coin مقابل USD هو $ -0.0015984083 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pog Coin مقابل USD هو $ -0.0006745484 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pog Coin مقابل USD هو $ -0.0002189853397957637 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.84% 30 يوم $ -0.0015984083 -61.43% 60 يوم $ -0.0006745484 -25.92% 90 يوم $ -0.0002189853397957637 -7.76%

تحليل سعر Pog Coin (POGS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pog Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00231969$ 0.00231969 $ 0.00231969 24 ساعة مرتفع $ 0.00288795$ 0.00288795 $ 0.00288795 عالية طوال الوقت $ 0.04968455$ 0.04968455 $ 0.04968455 تغير السعر (1 ساعة) -6.12% تغير السعر (1يوم) -1.84% تغير السعر (7 أيام) -9.77%

معلومات سوق Pog Coin (POGS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: