سعر Pog Coin (POGS)
سعر Pog Coin (POGS) المباشر لليوم هو USD 0.00260172. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POGS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pog Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.66K
- تغيير سعر Pog Coin خلال اليوم هو -1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pog Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pog Coin مقابل USD هو $ -0.0015984083 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pog Coin مقابل USD هو $ -0.0006745484 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pog Coin مقابل USD هو $ -0.0002189853397957637 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.84%
|30 يوم
|$ -0.0015984083
|-61.43%
|60 يوم
|$ -0.0006745484
|-25.92%
|90 يوم
|$ -0.0002189853397957637
|-7.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pog Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.12%
-1.84%
-9.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games.
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