سعر Pod the Squire اليوم

السعر المباشر لمشروع Pod the Squire (SQUIRE) اليوم هو $ 0.00123463، مع تغير بنسبة 13.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SQUIRE الحالي إلى USD هو $ 0.00123463 لكل SQUIRE.

يحتل Pod the Squire حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,234,595، مع عرض متداول قدره 999.82M SQUIRE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SQUIRE بين $ 0.00101781 (أدنى) و$ 0.00145039 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00777335، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SQUIRE بمقدار +3.58% خلال الساعة الماضية و+43.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 112.37K.

معلومات سوق Pod the Squire (SQUIRE)

القيمة السوقية $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M الحجم (24 ساعة) $ 112.37K$ 112.37K $ 112.37K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M إمداد دورة التداول 999.82M 999.82M 999.82M إجمالي العرض 999,818,753.169628 999,818,753.169628 999,818,753.169628

القيمة السوقية الحالية لـ Pod the Squire هي $ 1.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 112.37K. العرض المتداول لـ SQUIRE يبلغ 999.82M، مع إجمالي عرض 999818753.169628. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.23M.