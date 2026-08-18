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سعر Pod the Squire المباشر اليوم هو 0.00123463 USD. القيمة السوقية لـ SQUIRE هي 1,234,595 USD. تابع تحديثات أسعار SQUIRE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Pod the Squire المباشر اليوم هو 0.00123463 USD. القيمة السوقية لـ SQUIRE هي 1,234,595 USD. تابع تحديثات أسعار SQUIRE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SQUIRE

معلومات سعر SQUIRE

ما هو SQUIRE

اقتصاد توكن SQUIRE

توقعات سعر SQUIRE

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شعار Pod the Squire

سعر Pod the Squire (SQUIRE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SQUIRE إلى USD:

$0.001239
$0.001239$0.001239
+0.13%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Pod the Squire (SQUIRE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:39:49 (UTC+8)

سعر Pod the Squire اليوم

السعر المباشر لمشروع Pod the Squire (SQUIRE) اليوم هو $ 0.00123463، مع تغير بنسبة 13.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SQUIRE الحالي إلى USD هو $ 0.00123463 لكل SQUIRE.

يحتل Pod the Squire حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,234,595، مع عرض متداول قدره 999.82M SQUIRE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SQUIRE بين $ 0.00101781 (أدنى) و$ 0.00145039 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00777335، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SQUIRE بمقدار +3.58% خلال الساعة الماضية و+43.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 112.37K.

معلومات سوق Pod the Squire (SQUIRE)

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

$ 112.37K
$ 112.37K$ 112.37K

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

999.82M
999.82M 999.82M

999,818,753.169628
999,818,753.169628 999,818,753.169628

القيمة السوقية الحالية لـ Pod the Squire هي $ 1.23M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 112.37K. العرض المتداول لـ SQUIRE يبلغ 999.82M، مع إجمالي عرض 999818753.169628. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.23M.

سجل سعر Pod the Squire بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00101781
$ 0.00101781$ 0.00101781
24 ساعة منخفض
$ 0.00145039
$ 0.00145039$ 0.00145039
24 ساعة مرتفع

$ 0.00101781
$ 0.00101781$ 0.00101781

$ 0.00145039
$ 0.00145039$ 0.00145039

$ 0.00777335
$ 0.00777335$ 0.00777335

$ 0
$ 0$ 0

+3.58%

+13.68%

+43.88%

+43.88%

سجل سعر Pod the Squire (SQUIRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pod the Squire مقابل USD هو $ +0.0001486 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pod the Squire مقابل USD هو $ -0.0003317292 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pod the Squire مقابل USD هو $ -0.0008144676 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pod the Squire مقابل USD هو $ -0.0000000044091115013 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0001486+13.68%
30 يوم$ -0.0003317292-26.86%
60 يوم$ -0.0008144676-65.96%
90 يوم$ -0.0000000044091115013-0.00%

توقعات أسعار Pod the Squire

Pod the Squire (SQUIRE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SQUIRE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPod the Squire (SQUIRE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Pod the Squire نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Pod the Squire الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SQUIRE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Pod the Squire.

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نبذة عن Pod the Squire

ما هو السعر الحالي لـ Pod the Squire؟

يبلغ سعر Pod the Squire $0.00123463، ويشهد تغيّرًا بنسبة 13.68% اليوم.

ما مدى سرعة نمو مجتمع SQUIRE؟

يوجد حاليًا -- من المحتفظين، وغالبًا ما تشير الزيادة في هذا العدد إلى ارتفاع معدل التبني، وتوسع المجتمعات، وتفاعل أكبر في الشبكة.

كيف يؤثر الطلب على سعر Pod the Squire؟

يتأثر الطلب بحالات الاستخدام والظروف السوقية ومشاعر المستثمرين ودوره في قطاع Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى تسريع حركة الأسعار خلال فترات ارتفاع حجم التداول.

ما هو حجم تداول SQUIRE اليوم؟

بلغ حجم التداول $--، مما يدل على مشاركة نشطة وسيولة سوقية صحية.

كيف يقارن SQUIRE بأدائه التاريخي؟

يبلغ سعره الأعلى على الإطلاق (ATH) $0.00777335، ويبلغ سعره الأدنى على الإطلاق (ATL) $، مما يوفر سياقًا حول دورات الأداء السابقة.

كم عدد الرموز المميزة المتداولة؟

هناك 999818753.169628 رمز مميز متداول، مما يؤثر على توافره ورأس ماله السوقي وتقييمه على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Pod the Squire

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:39:49 (UTC+8)

تحديثات Pod the Squire (SQUIRE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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