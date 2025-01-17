سعر Pod Finance (POD)
سعر Pod Finance (POD) المباشر لليوم هو USD 0.00175791. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pod Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 422.14
- تغيير سعر Pod Finance خلال اليوم هو -4.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pod Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pod Finance مقابل USD هو $ +0.0033403930 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pod Finance مقابل USD هو $ +0.0016082875 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pod Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.81%
|30 يوم
|$ +0.0033403930
|+190.02%
|60 يوم
|$ +0.0016082875
|+91.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pod Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.81%
-55.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
POD is a fully permissionless protocol that maximize your assets' value. Create a Pod or stake any token including ERC-20 tokens or LP tokens and boost your earnings with enhanced multi-rewards.
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