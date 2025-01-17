احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POD.

سعر Pod Finance (POD) المباشر لليوم هو USD 0.00175791 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pod Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 422.14 - تغيير سعر Pod Finance خلال اليوم هو -4.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pod Finance (POD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pod Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pod Finance مقابل USD هو $ +0.0033403930 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pod Finance مقابل USD هو $ +0.0016082875 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pod Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.81% 30 يوم $ +0.0033403930 +190.02% 60 يوم $ +0.0016082875 +91.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pod Finance (POD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pod Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00176071$ 0.00176071 $ 0.00176071 24 ساعة مرتفع $ 0.00184677$ 0.00184677 $ 0.00184677 عالية طوال الوقت $ 0.30813$ 0.30813 $ 0.30813 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.81% تغير السعر (7 أيام) -55.05%

معلومات سوق Pod Finance (POD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: