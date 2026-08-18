سعر Pochita on Ethereum اليوم

السعر المباشر لمشروع Pochita on Ethereum (POCHITA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POCHITA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POCHITA.

يحتل Pochita on Ethereum حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,503، مع عرض متداول قدره 420.69B POCHITA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POCHITA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POCHITA بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-3.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pochita on Ethereum (POCHITA)

القيمة السوقية $ 21.50K$ 21.50K $ 21.50K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.50K$ 21.50K $ 21.50K إمداد دورة التداول 420.69B 420.69B 420.69B إجمالي العرض 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pochita on Ethereum هي $ 21.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POCHITA يبلغ 420.69B، مع إجمالي عرض 420690000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.50K.