سعر Pochita اليوم

السعر المباشر لمشروع Pochita (POCHITA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POCHITA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POCHITA.

يحتل Pochita حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,882.47، مع عرض متداول قدره 1.00B POCHITA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POCHITA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00126551، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POCHITA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+4.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pochita (POCHITA)

القيمة السوقية $ 19.88K$ 19.88K $ 19.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.88K$ 19.88K $ 19.88K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Pochita هي $ 19.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POCHITA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.88K.