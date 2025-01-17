سعر POC Blockchain (POC)
سعر POC Blockchain (POC) المباشر لليوم هو USD 0.070263. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POC Blockchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.63
- تغيير سعر POC Blockchain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POC.
خلال اليوم، كان سعر POC Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POC Blockchain مقابل USD هو $ -0.0004645649 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POC Blockchain مقابل USD هو $ +0.0053493962 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POC Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004645649
|-0.66%
|60 يوم
|$ +0.0053493962
|+7.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر POC Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aiming at distributed autonomous organizations and accelerating the application of blockchain in the real economy, POC designs a double-layer open chain group architecture to support the independent operation of multiple industries and company blockchains. Each industrial ecology and enterprise can publish its own independent blockchain based on the POC public chain. The two-tier architecture includes POC public chain and POC industry chain group. Among them, the POC public chain bears the POC token, and relies on the DPoS entrusted proof-of-stake consensus mechanism to be responsible for the value consensus and transmission of the entire industry; the POC industry chain group contains the ecology of different industries and enterprises, and sets different parameters, states, and zones according to the actual situation of the industry The block structure, as well as the consensus mechanism and community governance rules, support unlimited horizontal expansion of various industries and support the development of many small and medium-sized enterprises. Different POC industry chains anchor and transfer value through cross-chain interaction with the POC public chain.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 POC إلى AUD
A$0.11312343
|1 POC إلى GBP
￡0.05691303
|1 POC إلى EUR
€0.06815511
|1 POC إلى USD
$0.070263
|1 POC إلى MYR
RM0.3161835
|1 POC إلى TRY
₺2.49644439
|1 POC إلى JPY
¥10.93924647
|1 POC إلى RUB
₽7.28065206
|1 POC إلى INR
₹6.08337054
|1 POC إلى IDR
Rp1,151.85227472
|1 POC إلى PHP
₱4.11881706
|1 POC إلى EGP
￡E.3.5412552
|1 POC إلى BRL
R$0.42509115
|1 POC إلى CAD
C$0.10117872
|1 POC إلى BDT
৳8.54257554
|1 POC إلى NGN
₦109.2730176
|1 POC إلى UAH
₴2.96369334
|1 POC إلى VES
Bs3.794202
|1 POC إلى PKR
Rs19.59916122
|1 POC إلى KZT
₸37.2745215
|1 POC إلى THB
฿2.42126298
|1 POC إلى TWD
NT$2.31235533
|1 POC إلى CHF
Fr0.06393933
|1 POC إلى HKD
HK$0.54664614
|1 POC إلى MAD
.د.م0.70684578