سعر PNWR Token (PNWR)
سعر PNWR Token (PNWR) المباشر لليوم هو USD 0.399312. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PNWR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PNWR Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.38
- تغيير سعر PNWR Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PNWR Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PNWR Token مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PNWR Token مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PNWR Token مقابل USD هو $ -13.518310370023555 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
|$ -13.518310370023555
|-97.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PNWR Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PNWR Token is a next-generation utility token designed to revolutionize eco-friendly logistics by integrating electric aviation and autonomous cargo solutions. Backed by leading partners in the electric aviation and automotive sectors, it enables seamless transactions for leasing electric drones and vans used in urgent deliveries. Offering rewards and discounts for token holders, PNWR Token aims to partner with over 15,000 businesses globally, fostering a greener and more efficient logistics network.
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