سعر Pnuts for squirrel (PNUTS)
سعر Pnuts for squirrel (PNUTS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 911.27. يتم تحديث سعر PNUTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pnuts for squirrel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.90
- تغيير سعر Pnuts for squirrel خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 702.04M
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خلال اليوم، كان سعر Pnuts for squirrel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pnuts for squirrel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pnuts for squirrel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pnuts for squirrel مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
|-74.05%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Pnuts for squirrel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Peanuts (Symbol: PNUTS) is a community-driven meme coin designed to deliver both fun and poten al financial returns. Rooted in the spirit of humor and entertainment, PEANUTS aims to engage the community with a lighthearted approach while simultaneously crea ng opportuni es for significant price apprecia on. Built by the community, for the community, PEANUTS embodies the values of inclusivity, entertainment, and the power of viral market trends.
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