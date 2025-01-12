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سعر Pnuts for squirrel (PNUTS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 911.27 . يتم تحديث سعر PNUTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pnuts for squirrel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.90 - تغيير سعر Pnuts for squirrel خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 702.04M

أداء سعر Pnuts for squirrel (PNUTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pnuts for squirrel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pnuts for squirrel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pnuts for squirrel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pnuts for squirrel مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -74.05% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pnuts for squirrel (PNUTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pnuts for squirrel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.881068$ 0.881068 $ 0.881068 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Pnuts for squirrel (PNUTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: