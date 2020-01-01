توكنوميكس PNP Exchange (PNP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PNP Exchange (PNP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PNP Exchange (PNP) Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool. الموقع الرسمي: https://www.pnp.exchange اشتر PNP الآن!

توكنوميكس PNP Exchange (PNP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PNP Exchange (PNP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 714.78K $ 714.78K $ 714.78K إجمالي العرض: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M العرض المتداول: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 714.78K $ 714.78K $ 714.78K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00298397 $ 0.00298397 $ 0.00298397 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0007148 $ 0.0007148 $ 0.0007148 معرفة المزيد عن سعر PNP Exchange (PNP)

توكنوميكس PNP Exchange (PNP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PNP Exchange (PNP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PNP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PNP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PNP، استكشف السعر المباشر لتوكن PNP!

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