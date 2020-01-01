توكنوميكس PNL Games (PNL)
معلومات PNL Games (PNL)
PNL Games is the first fully on-chain PVP trading competition. Players contribute (X) SOL to a shared pot and trade against each other in real-time. Our protocol tracks each wallet’s PNL, and the top performer wins the entire pot. We're scaling with private matches, custom game modes, referral rewards, staking, social sync, and more — all designed to create the most competitive and rewarding trading experience on Solana.
توكنوميكس PNL Games (PNL) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PNL Games (PNL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس PNL Games (PNL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس PNL Games (PNL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن PNL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PNL التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PNL، استكشف السعر المباشر لتوكن PNL!
توقعات سعر PNL
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